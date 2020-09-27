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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Görüşmede Akar'ın sahadaki son duruma ilişkin Hasanov'dan bilgi aldığı, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadesini kullandığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:14:24 -
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşmesinde, Ermenistan saldırısı sonrasındaki gelişmelerin ardından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandığı belirtildi.

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