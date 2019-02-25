Milli para atletten gümüş madalya - Milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Dubai'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar T54 kategorisi 800 metre finallerinde piste çıkan Zübeyde Süpürgeci, 2.02.00'lık derecesiyle yarışı ikinci sırada bitirerek gümüş madalyaya uzandı. Milli sporcu, organizasyonda dün de T54 kategorisi 100 metrede altın madalya kazanmıştı. Toplam 50 ülkeden 430 atletin mücadele ettiği şampiyona, 27 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

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