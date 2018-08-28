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Milli okçular dünya rekoru kırdı!

Polonya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçularımız Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz,dünya rekoru kırdı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:27
Milli okçular dünya rekoru kırdı!

 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Klasik Yay Karışık Takımı'nda dünya rekoru kırdı. 

Polonya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Klasik Yay Karışık Takımı gençler dünya rekoru kırdı. 

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, 1348 puanla dünya rekorunu kırdı. Önceki rekor 1333 puanla Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'a aitti. 

Mete Gazoz ayrıca, 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi oldu. Rekor 685 puanla İtalyan David Pasqualucci'ye aitti. 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:27
  1. Mete Gazoz
  2. milli okçu Mete Gazoz

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