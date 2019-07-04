Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz Göztepe için yarışacak

İZMİR (AA) - Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Göztepe'ye transfer oldu. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, klasik yay kategorisinde yarışmalara katılan Yasemin Ecem Anagöz'ün Göztepe adına yarışacağı bildirildi. Yasemin Ecem Anagöz, Türkiye'nin son dönemde önemli başarılar elde ettiği okçuluk branşında kadınlar klasik yayda geçen yılın sporcusu seçildi. Milli okçu, geçen yıl Polonya'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.