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Gündem Milli Muharip Uçak Yunan'ın ayarlarını bozdu
Gündem

Milli Muharip Uçak Yunan'ın ayarlarını bozdu

Yunan muhabir Manolis Kostidis, 18 Mart 2023 tarihinde hangardan motor çalıştırarak çıkması beklenen "Milli Muharip Uçak" hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 21:05:00 - 2022-11-25 21:05:27

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yapım sürecinde (MMU) önemli bir aşama daha geride kaldı. Uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşındı.

18 Mart 2023 tarihinde hangardan motor çalıştırarak çıkması beklenen MMU'nun ilk prototipi Yunan medyasında gündem oldu.

Skai televizyonu ve Kathimerini gazetesinin Türkiye muhabiri Manolis Kostidis, "Seçimlerden önce uçağın hargardan çıktığını göreceğiz. Her şey Mayıs-Haziran 2023'ü gösteriyor ve nükleer santral de (Akkuyu) o zaman faaliyete geçecek. İlk uçuşunu 2023'de yapacak. 2028 ve sonrasında ise Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek" diye konuştu.

Milli Muharip Uçak hakkında hazımsızlık dolu ifadeler kullanan Kostidis, "Bu savaş uçağının motoru Rolls Royce yani İngiltere ile birlikte geliştirilecek. Bir de Ukrayna ve Pakistan'dan teknolojik destek geliyor. 2026'da İngiliz motorları geldikten sonra ilk uçuş gerçekleşecek" dedi.

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