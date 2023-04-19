Milli Muharip Uçak töreni için yeni tarih

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak’ın (MMU) hangardan çıkışı için bir tören düzenleyecek. Törenin, TUSAŞ tesislerinde 1 Mayıs’ta yapılması bekleniyor.

TUSAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı tören için çalışmalarını hızlandırdı. Milli Muharip Uçak‘ın motor çalıştırıp taksi yapacağı törende, yer testleri tamamlanırsa HÜRJET ve ANKA-3 platformlarının da ilk uçuşlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tolga Özbek’in haberine göre; aslında bu törenlerin, 18 Mart 2023 tarihinde yapılması öngörülmüştü. Ancak 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tören ilerleyen bir tarihe ertelenmişti.

Yeni plana göre, Milli Muharip Uçak’ın temel prototipinin ilk uçuşunu bu yıl içinde yapması planlanıyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ilk uçuşun 2024’e kayabileceğini son dönemde yaptığı röportajlarda gündeme getirmişti.

Başkan Demir tarafından yapılan son açıklamada, “MMU’nun ilk uçuşunun 2024’e sarkması çok muhtemel. Biz, emniyetli olmayan hiç bir şeyin yapılmasını istemiyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

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İlk uçuşlar için gözler HÜRJET ve ANKA-3’te

Bir taraftan da TUSAŞ’ın Uçak Bölümü tarafından testleri süren HÜRJET için de ilk uçuş planı yapılıyor. Motor çalıştırması 2 Şubat’ta yapılan uçak için ilk uçuş yapılması 1 Mayıs için planlar içinde.

İsim verilecek

Yapılacak törende ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Muharip Uçak ve ANKA-3’e bir isim vermesi bekleniyor. Daha önceden T625 helikopterine Erdoğan ‘GÖKBEY’ adını vermişti.

MMU için ortaya atılan isimlerden biri de Türk Yıldızı.