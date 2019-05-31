Milli Mücadele’nin ilk mitingi töreni

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesinin uhdesinde "Milli Mücadele’nin ilk mitingi" programlarla anıldı.

Havza’nın 600 yıllık en eski camisi olan Yörgüç Paşazade Camisi’nde kılınan cuma namazından sonra 100 yıl öncesindeki gibi Mevlid-i Şerif okundu. Okunan Mevlid-i Şerif’ten sonra cemaate İzmir üzümü dağıtılarak gülsuyu ikram edildi.

Milli Mücadele’nin ilk mitinginde coşkulu konuşmasıyla Havzalıları heyecanlandıran ve coşturan merhum Sıtkı Hoca’yı temsilen Yörgüç Paşazede İmam Hatibi Fahrettin Gündüz konuşmasını gerçekleştirdi. Gündüz konuşmasında, “Havza ve Havzalılar Sıtkı Hoca’nın ateşli konuşmasından ve Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Haydin bakalım iş başa düştü, sizde arkamdan gelin’ demesi üzerine Sıtkı Hoca ve Havzalılar halkımızı Milli Mücadele’ye hazırlayanlar arasındaki yerini almıştır. Daha sonra 1941-1952 yıllarında Havza Müftülüğü de yapmış olan Sıtkı Bayram Hocamız, halkımızı Milli Mücadele’ye davet ve teşvik ettiğinde 51 yaşındadır.1957 yılında 89 yaşında vefat eden hocamızın kabri Merzifon ilçesindedir” dedi.

Programda konuşan Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, “100 yıl önceki aynı heyecanı aynı coşkuyu burada sizlerle beraber yaşamak bambaşka bir duygu. Ben buradan yetkili arkadaşlara sesleniyorum, 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımı yakan dönemin belediye başkanımızın, kaymakamımızın, Sıtkı Hocamızın eğer varsa ve hayattalar ise yakınlarını akrabalarını bulmanızı istiyorum. 101. yıl kutlamalarımızda kahraman ecdadımızın torunlarını ilçemizde ağırlamaktan onur duyarım” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz ise konuşmasında, “Milli Mücadele tarihinde Havza’nın neden bu kadar önemli bir yeri var, isterseniz busorunun cevabını Gazi Mustafa Kemalin 24 Eylül 1924’te Havza’yı ikinci ziyaretlerinde Havzalılara hitaben yapmış olduğu konuşmada arayalım. Ne diyordu orada Gazi, ‘Havzalılar sizlerle en elemli ve en yeisli günlerde tanıştım. Eğer Havzalıların o samimi ve metin hüsnü kabulleri olmasa ve Havza’nın nafi ve şifalı kaplıcaları ahvali sıhhiyem üzerinde müspet bir tesir bırakmasaydı emin olunuz ki inkılap için çalışamayacaktım. O yüzden Havza ve Havzalılara çok şey borçluyum. Muhterem Havzalılar ilk cüreti, ilk cesareti gösteren ilk teşkilatı kuran sizlersiniz. Cumhuriyet ve inkılap tarihinde Kahraman Havza ve Havzalıların çok büyük bir yeri vardır.’ İşte Gazi’nin Havza ve Havzalılara bakışı budur. Bundan tam 100 yıl önce işgallerin protesto edildiği Milli Mücadele’nin ilk mitingi burada bu camide kılınan cuma namazını müteakip bu meydanda gerçekleştirilmiştir. Bu anlamlı günde vatanımızın birlik beraberliğine dair ihtiyaç duyulduğu her şartta ve zamanda Havzalılar olarak o günkü ruhla dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanımızın emrinde olduğumuzu bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yörgüç Paşazade Camisi önünde yapılan programdan sonra protokol, davetliler ve Havzalılar 9. Ordular Komutanlığı Başmüfettişliği binasına yani Havza Atatürk Evi’ne yürüdüler. Burada Müze haline getirilen Atatürk Evi’nin ziyareti gerçekleştirilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programın Atatürk Evi’ndeki bölümünde Sıtkı Hoca’nın oğlunun torunu Yusuf Sıtkı Bayram programa iştirak etti. Sıtkı Bayram, “Bugün burada rahmetli büyük dedemin anılacağını Havza Belediyesi web sitesinden öğrendim ve duygulandım. Şu an duygularımı tarif etmem imkansız. Babamdan rahmetli dedemin anılarını dinleyerek büyüdük. Bugün burada sizlerle birlikte olduğum dakikalarda sanki geçmişi yaşıyor gibi hissediyorum. Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.