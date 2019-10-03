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Milli motosikletçiler 3 ayrı ülkede yarışacak

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Superbike Şampiyonası ESBK’da Asrın Rodi Pak, BMU Avrupa Pist ve Süpermoto Şampiyonaları'nda da 8 Türk sporcu yarışacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:14
Milli motosikletçiler 3 ayrı ülkede yarışacak

Tayland, İspanya ve Bulgaristan’da düzenlenecek şampiyonalarda 10 milli motosikletçi, Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Superbike Şampiyonası ESBK’da Asrın Rodi Pak, BMU Avrupa Pist ve Süpermoto Şampiyonaları'nda da 8 Türk sporcu mücadele edecek.

Deniz Öncü Tayland'da

Milli sporculardan Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası’nın Tayland ayağında yarışacak.

Buriram kentinde yarın başlayacak şampiyona, 4 bin 600 metrelik Uluslararası Chang Pisti'nde yapılacak.

KTM Ajo takımıyla mücadelesini sürdüren Deniz yarın serbest antrenmanlara katılacak. Milli sporcu, 5 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarının ardından, 6 Ekim Pazar günü TSİ 07.00’de başlayacak 22 turdan oluşan yarışta pistte olacak.

Asrın Rodi Pak yeni takımıyla pistte

İspanya'da düzenlenecek Superbike Şampiyonası ESBK’da Türkiye'yi temsil edecek Asrın Rodi Pak, yeni takımı Tack Kawasaki ile sezonun 7. yarışına çıkacak.

Navarra Pisti'nde yapılacak yarışta Türk sporcunun takım arkadaşı ise Fransız Jeremy Guarnoni olacak.

Şampiyonada yarın serbest antrenmanlara katılacak Asrın Rodi, ardından 5 Ekim Cumartesi günü sıralama turuna katılacak. Milli motosikletçi 6 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak 17 turdan oluşan sezonun 7. yarışında mücadele edecek.

Bulgaristan'da 8 Türk sporcu

Balkan Motosiklet Birliği’nin düzenlediği BMU Avrupa Pist ve Süpermoto Şampiyonaları 5-6 Ekim tarihlerinde Bulgaristan’da yapılacak.

Plevne kentindeki Dolna Mitropolia Pisti'nde düzenlenecek şampiyonalarda 8 Türk sporcu piste çıkacak.

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası’nda 65cc’de Selen Tınaz ve 85cc’de Baran Bulut Kocaman gaza basacak.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası’nın son ayağında ise SPP300 sınıfında Ares Stefan Bengiç, Ömer Utku Karpuz, F1000 sınıfında Abdullah Köken, Harun Akgün, SSP sınıfında Furkan Eryılmaz ve SBK sınıfında da Yunus Erçelik pistte olacak.

 

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:14
  1. Asrın Rodi Pak
  2. Bulgaristan
  3. Moto3 Dünya Şampiyonası
  4. motosiklet
  5. Anadolu Ajansı

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