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Milli kayakçılar Zafer Bayramı'nı Ilgaz'ın zirvesinde kutladı

- Kastamonu'da kampa giren Kayaklı Koşu Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla 2 bin 587 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandı

30 Ağustos 2019 Cuma 20:17
Milli kayakçılar Zafer Bayramı'nı Ilgaz'ın zirvesinde kutladı


KASTAMONU (AA) - Kayaklı Koşu Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Kastamonu'da kampa giren Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Milli Takımı, kamp müdürü Fırat Coşkun, antrenörler Muhammed Kızılarslan, Ömer Yusufoğlu, Celal Apak, Muhammet Can Kurtkan ve Emre Erdem ile 22 sporcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Yaklaşık bin 100 metre yüksekliğindeki Çatören mevkisinden yürüyüşe başlayan 28 kişilik ekip, 4 saatte yaklaşık 20 kilometre yol yürüyerek Ilgaz Dağı'nın zirvesi olan 2 bin 587 metre yüksekliğindeki Büyük Hacet Tepe'ye ulaştı.

Burada Türk Bayrağı açıp saygı duruşunda bulunarak Zafer Bayramı'nı kutlayan ekip, daha sonra inişe geçti.

Antrenör Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın Kastamonu'daki kampın devam ettiğini söyledi.

Sporcular ve antrenörler olarak bu önemli günde farklı bir şeyler yapmak istediklerini ifade eden Kızılarslan, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı zirvesine yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve bu ülke için can vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu vatanı bize emanet ettikleri için şükranlarımız sunuyoruz." diye konuştu.

Sporcuların da istekle zirveye tırmandığını belirten Kızılarslan, "Bu vatanı bize emanet edenlere layık olmak için milli takım olarak elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kamp müdürü Fırat Coşkun da "Bu özel gün için Ilgaz'ın zirvesine çıkarak şanlı bayrağımızı burada dalgalandırdık." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:17
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