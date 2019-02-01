Milli karateciler unvanlarını korumak için tatamiye çıkacak





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Genç, Ümit ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımları, 8-10 Şubat tarihlerinde Danimarka'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışan milli takımda kata ve kumite kategorilerinde 35 sporcu bulunuyor. Bu sporculardan 22'si erkek, 13'ü de kadın sporculardan oluşuyor. Şampiyonada Türk sporculardan 12'si kata, 23'ü de kumitede madalya arayacak.

Kamp merkezinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli takımlar teknik direktörü İbrahim Ercin, Aalborg kentindeki şampiyonada unvanlarını korumak istediklerini söyledi.

Milli takımlarda 2003 yılından bu yana görev alan Ercin, "Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Daha önce takımlarımız Avrupa şampiyonluğunu elde etti ve en çok madalya alan takım oldu. Biz unvanlarımızı korumak istiyoruz. Oraya şampiyon olmaya gidiyoruz. Herkesi kürsüde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Karate olimpik branşlar arasına girdi"





Karatenin olimpik branşlar arasına girmesinin ardından değerinin daha da arttığına dikkati çeken Ercin, şöyle konuştu:

"Ülkeler karate olimpik bir spor olunca bu branşa desteklerini arttırdılar. Diğer ülkeler de bizim gibi imkanlar bulmaya başladı. Yetenekli sporcuların sayısı arttı. Son dönemde farklı ülkelerden şampiyonlar çıkmaya başladı. Avrupa Şampiyonası için şu anda 52 ülkeden bin 300 kayıt var. 55 ülkeden bin 500 sporcu olacağı söyleniyor. Büyük bir organizasyon."

Ankara'da 3. ve son kamplarını gerçekleştirdiklerini anlatan İbrahim Ercin, "Hepsinin hedefi madalya almak. Dünyada 200 ülkede karate yapılıyor. Bizim ülkemiz her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Biz her şampiyonada hep ilk 4 içinde yer aldık. Olimpik olduktan sonra bunlar zorlaştı." değerlendirmesini yaptı.





- Milli takımda altyapı çalışması





Milli takımda yeni bir altyapı oluşturmak için görev aldıklarını dile getiren İbrahim Ercin, "Hedefimiz 2024 Olimpiyatları için milli takımların altyapısını oluşturmak. Bunun için buradayız. Buradaki bazı sporcularımız da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kovalıyor." diyerek sözlerini tamamladı.



