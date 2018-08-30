Milli kaleci 'Harun Tekin' resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i transfer etti. Transfer sonrası açıklama yapan Harun Tekin, "Arkamda Okan ve Muhammed gibi iki çok değerli kardeşim olduğu için onların önünü açmak ve değer yaratmak bu ayrılışın ana fikridir aslında" dedi.30 Ağustos 2018 Perşembe 15:21
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Harun Tekin'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola, doğduğu şehir İzmir'de Menemen Belediyespor'un altyapısında başlayan 29 yaşındaki kaleci, profesyonel kariyerine İstanbul Güngörenspor'da geçiş yaptı. Bursaspor'a 2010 yılında transfer olan Harun, yeşil-beyazlı formayı birinci kaleci olarak 2014-2015 sezonunda giymeye başladı.
Geçen sezon 31 maça çıkan Harun Tekin, bu sezon da ligin ilk 3 haftasında Bursaspor'un kalesini korudu. Harun, ligin ilk haftasında 11 Ağustos'ta Bursaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği maçta da yeşil-beyazlıların kalesini korumuştu.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrolarına da davet edilen Harun, iki kez ay-yıldızlı formayı giydi.
Harun, Fenerbahçe'de memleketi İzmir'in plakası olan "35" numarayı, formasında taşıyacak.
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