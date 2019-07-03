Milli judoculara yoğun program





ANKARA (AA) - Judo Milli Takımı sporcuları, bu ay oldukça yoğun bir çalışma ve müsabaka dönemi geçirecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, milliler Gürcistan ve Hollanda'daki ortak çalışma kamplarının ardından Hırvatistan'da düzenlenecek grand prix müsabakalarına katılacak.

Milli takım sporcularından Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak ve Kayra Sayit, 3-17 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kuvvet kampına girecek.

Aynı kafile, 17-24 Temmuz tarihlerinde de Hollanda'nın Papendal kentindeki ortak çalışma kampına geçecek. Bu kampa Sinan Sandal, Mustafa Koç, Mert Şişmanlar ve Sebile Akbulut da dahil olacak.

Milliler, ortak kampların ardından 24 Temmuz'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket edecek. Hollanda ve Gürcistan kamplarındaki sporcular, daha sonra belirlenecek diğer judocularla birlikte 26-28 Temmuz tarihlerindeki Grand Prix müsabakalarında tatamiye çıkacak.



