Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak - Bakü'de 10-12 Mayıs'ta düzenlecek grand slam müsabakalarında 16 milli sporcu mücadele edecek



İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'da yapılacak judo grand slam müsabakalarında Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'nün ev sahipliği yapacağı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan kazandıracak müsabakalarda 7 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 16 milli sporcu yarışacak. Hazırlıklarını İstanbul ve Antalya'da sürdüren milli takım kafilesi, yarın hava yoluyla Azerbaycan'a gidecek. 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda ter dökecek milli sporcular şunlar: Kadınlar: 48 kilo: Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç 52 kilo: İrem Korkmaz 57 kilo: Şeyma Özerler, Meltem Dindar 63 kilo: İlayda Seyis +78 kilo: Sebile Akbulut

Erkekler: 60 kilo: Mihraç Akkuş, Samet Kumtaş 66 kilo: Sinan Sandal 73 kilo: Bilal Çiloğlu, Halil Çimen 81 kilo: Mustafa Koç, İlker Güldüren 90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar.

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