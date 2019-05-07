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Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak

- Bakü'de 10-12 Mayıs'ta düzenlecek grand slam müsabakalarında 16 milli sporcu mücadele edecek

07 Mayıs 2019 Salı 21:59
Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak


İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'da yapılacak judo grand slam müsabakalarında Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'nün ev sahipliği yapacağı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan kazandıracak müsabakalarda 7 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 16 milli sporcu yarışacak.

Hazırlıklarını İstanbul ve Antalya'da sürdüren milli takım kafilesi, yarın hava yoluyla Azerbaycan'a gidecek.

10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda ter dökecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar:

48 kilo: Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç

52 kilo: İrem Korkmaz

57 kilo: Şeyma Özerler, Meltem Dindar

63 kilo: İlayda Seyis

+78 kilo: Sebile Akbulut


Erkekler:

60 kilo: Mihraç Akkuş, Samet Kumtaş

66 kilo: Sinan Sandal

73 kilo: Bilal Çiloğlu, Halil Çimen

81 kilo: Mustafa Koç, İlker Güldüren

90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:59
  1. Azerbaycan
  2. grand slam
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