Milli judocular, Azerbaycan'da tatamiye çıkacak
- Bakü'de 10-12 Mayıs'ta düzenlecek grand slam müsabakalarında 16 milli sporcu mücadele edecek07 Mayıs 2019 Salı 21:59
İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'da yapılacak judo grand slam müsabakalarında Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'nün ev sahipliği yapacağı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan kazandıracak müsabakalarda 7 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 16 milli sporcu yarışacak.
Hazırlıklarını İstanbul ve Antalya'da sürdüren milli takım kafilesi, yarın hava yoluyla Azerbaycan'a gidecek.
10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda ter dökecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar:
48 kilo: Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç
52 kilo: İrem Korkmaz
57 kilo: Şeyma Özerler, Meltem Dindar
63 kilo: İlayda Seyis
+78 kilo: Sebile Akbulut
Erkekler:
60 kilo: Mihraç Akkuş, Samet Kumtaş
66 kilo: Sinan Sandal
73 kilo: Bilal Çiloğlu, Halil Çimen
81 kilo: Mustafa Koç, İlker Güldüren
90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar.
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