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Gündem Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, görevi devraldı
Gündem

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, görevi devraldı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 18:16:00 -
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, görevi devraldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın, törenle görevi Hakan Fidan'dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, düzenlenen törenle Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MİT'ten yapılan bilgilendirmede, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’dan devralmıştır" denildi.

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