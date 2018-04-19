Milli istasyon ULAK işe başlıyor

Türkiye’de, artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojilerin yurtiçi olanaklarla geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalarda yerli ve milli olarak geliştirilen baz istasyonu ULAK önemli bir yer tutuyor.

ULAK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirildi.

Böylece Türkiye’de ilk defa 4. nesil teknolojiye sahip baz istasyonu, yurtiçi imkanlarla hem yazılım hem de donanım bileşenleriyle geliştirilerek telekom ve mobil operatörlerinin kullanımına sunuldu.

ULAK sayesinde ülke kaynakları verimli kullanılacak, güvenliğin ön planda tutulması dolayısıyla bilgiler korunacak. Türkiye’nin haberleşmedeki dışa bağımlılığını azaltacak ULAK’ın ülke ekonomisine 5 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor. Teknolojik bilgi birikimi de ülkeye yeni ufuklar açacak, ihracat fırsatları yakalanacak. Yeni Ar-Ge çalışmalarıyla 5G teknolojisinde iddialı konuma gelinecek.