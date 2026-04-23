Milli iradenin karargahı 106 yaşında! Yılmaz’dan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgulu 23 Nisan mesajı

Milli iradenin karargahı 106 yaşında! Yılmaz'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgulu 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Meclis’in demokrasinin ve geleceğin sarsılmaz nişanesi olduğunu vurguladı. ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle milli birliğin güçlendiğine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun kararlılıkla inşa edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimizin kendi iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mesajında bugünün önemine değinen Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Terörsüz Türkiye sürecine dair mesaj verdi.

“23 NİSAN 1920 TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Yılmaz, TBMM’nin demokrasinin ve geleceğin nişanesi olduğunun altını çizerek, "23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimizin kendi iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de aynı kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaktadır. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle kurulan, Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, hem demokrasimizin hem de geleceğimizin simgesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu adım adım inşa ettiklerini aktaran Yılmaz, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, milli iradeyi esas alan, demokratik kazanımlarımızı koruyan ve ülkemizi her alanda ileriye taşıyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adım adım inşa ediyor, Terörsüz Türkiye süreci ile milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu Milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

