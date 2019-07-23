Milli irade düşmanı Mansur Yavaş! Ankara'da o ifadeyi kaldırdı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

15 Temmuz hain darbe girişimden sonra adı değişen Kızılay Durağı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade İstasyonu olmuş ve Ankaray ile Metro araçlarında anonslara da yeni ismi eklenmişti.

Alinur Aktaş'ın sözünü çarpıtanların 'Milli İrade' rahatsızlığı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin sözlerini çarpıtarak provokasyona dönüştüren CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, metro anonslarından '15 Temmuz Milli İrade İstasyonu' ifadelerini çıkartarak yerine yalnızca 'Kızılay'ı okuttu. Yapılan bu anons değişikliği Ankaralıların tepkisine sebep olurken, durakta bulunan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade İstasyonu tabelalarının ise henüz değişmediği ortaya çıktı.

Meydanın ismi 9 Ağustos 2016'da değiştirilmişti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince, 9 Ağustos 2016'da alınan kararla, Kızılay Meydanı'nın ismi, "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı" olarak değiştirilmişti.

Aynı oturumdaki kararla Genelkurmay Kavşağı'nın yeni ismi, "15 Temmuz Şehitler Meydanı" olmuş, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi de İrfan Baştuğ Caddesi'ne verilmişti.

Ankaralılar 15 Temmuz'da orada buluşmuştu

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde asker üniformalı teröristlere karşı direnen Ankaralıların buluşma noktası, adı darbe girişiminden sonra değişen '15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı' olmuştu. FETÖ'cü hainler Genelkurmay Başkanlığı Binası'nda direnen sivil vatandaşlara ateş açmış ve saldırı ile onlarca kişi yaralanak gazi ve şehit olmuştu.