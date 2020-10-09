Milli İHA’lar yerli uydu terminaline kavuştu

İHA’ların yerli uydu terminalleriyle kontrol edilmesini sağlayacak projede teslimatlar başladı. Ultra kompakt sistemler sayesinde, kara araçlarına ve nispeten daha küçük taktik İHA’lar Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel’e de uydu haberleşme imkanı kazandırılacak. CTech tarafından Anka-S için geliştirilen uydu hava terminallerinin teslimatı temmuz ayında başladı ve kısa sürede 15 hava terminali TUSAŞ’ın kullanımına sunuldu. Bu sayede tamamen ölçeklenebilir yapıda olan geniş bant çözümü sayesinde istenirse tek bir İHA operasyonu istenirse de onlarca İHA operasyonu aynı anda icra edilebilecek. Ultra kompakt sistemler sayesinde de kara araçlarına ve nispeten daha küçük taktik İHA’lar Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel’e uydu haberleşme imkanı kazandırılabilecek.