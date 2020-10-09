  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milli İHA’lar yerli uydu terminaline kavuştu
Ekonomi

Milli İHA’lar yerli uydu terminaline kavuştu

Türkiye’de üretilen ve uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan milli insansız hava araçlarında (İHA) kullanılabilecek yerli uydu terminali için önemli bir aşamaya geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:28:00 -
Milli İHA’lar yerli uydu terminaline kavuştu

İHA’ların yerli uydu terminalleriyle kontrol edilmesini sağlayacak projede teslimatlar başladı. Ultra kompakt sistemler sayesinde, kara araçlarına ve nispeten daha küçük taktik İHA’lar Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel’e de uydu haberleşme imkanı kazandırılacak. CTech tarafından Anka-S için geliştirilen uydu hava terminallerinin teslimatı temmuz ayında başladı ve kısa sürede 15 hava terminali TUSAŞ’ın kullanımına sunuldu. Bu sayede tamamen ölçeklenebilir yapıda olan geniş bant çözümü sayesinde istenirse tek bir İHA operasyonu istenirse de onlarca İHA operasyonu aynı anda icra edilebilecek. Ultra kompakt sistemler sayesinde de kara araçlarına ve nispeten daha küçük taktik İHA’lar Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel’e uydu haberleşme imkanı kazandırılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten olay paylaşım!
Gündem

Gökçek'ten olay paylaşım!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ..
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgi..
Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı
Siyaset

Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber! Şevin Alaca tutuklandı

HDP'li Ayhan Bilgen'in ardından, Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca da tutuklandı. Muhalefet partileri, HDP'lilere yönelik operasyonları..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay