Milli halterciler hedeflerine ulaşmak için kampta

ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salon çalışmalarına ara veren milli halterciler, normalleşme sürecinde yeniden form tutabilmek için kamp çalışmalarına başladı.

Erkek Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Raif Özel ile milli halterciler Muhammet Furkan Özbek ve Caner Toptaş, Ankara'da başladıkları kamp çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te geçen yıl düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Muhammet Furkan Özbek, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen araya ilişkin, "Salgın süreci başlamadan önce Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorduk, son kota maçımızdı. O Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir çıkış yapabilseydim olimpiyat için kota kazanacaktım ama şu an o da bir sene ertelendi ve benim için iyi bir süreç olmadı." diye konuştu.

Salgın sürecinde evde iyi çalışamadıklarını, antrenman yapacakları iyi bir yer bulamadıklarını ifade eden Furkan, "Zaten ben 20 yaş altı olduğum için sokağa da çıkamıyorduk, hiçbir şey yapamıyordum. Ancak daha sonraki dönemde valilikten yazılı izinle salona gitmeye başladım." dedi.

Hem kendisinin hem de takım arkadaşlarının kaybettikleri formlarını tekrar yakalayabilmek için Ankara'da kampa girdiklerini anlatan milli sporcu, "Yeni bir antrenman düzeniyle yavaş yavaş formumuzu kazanmaya çalışıyoruz. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Buna hazırlanıyoruz, üç aylık bir süreç bizim için gayet yeterli bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Kampta sosyal mesafeye dikkat ederek salgın önlemleriyle çalışmanın zorluğuna yönelik de Furkan, "Büyük bir salonda orantılı dağılarak çalışıyoruz. Önceden bir pistte iki kişi çalışabiliyorduk, daha samimi bir ortam oluyordu. Şu an öyle değil bütün pistlerde tek sporcu çalışıyor. Her spor aletinin üzerinde isimlerimiz yazıyor, her aleti tek sporcu kullanıyor, gerekli dezenfekteler her zaman yapılıyor. Otel ve salon içerisinde maskesiz dolaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle verilen aranın daha fazla çalışabilmesi açısından avantajlı olduğunu anlatan Furkan, "Hedeflerim değişmedi halen hedeflerimin en üst raddesinde 2021'de olimpiyat madalyası var. Son kota maçı için bir Avrupa Şampiyonası kalmıştı. Şimdi bir de üstüne Dünya Şampiyonası eklendi. Hedeflerim aynı sadece biraz zaman alacak. Şu anda daha iyiyim daha sağlam ve emin adımlarla 2021'e doğru ilerliyorum." yorumunda bulundu.

Hedefinin Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu dile getiren Furkan, "Her gittiğim yarışmada şampiyonluğa ulaşmayı madalya kazanmayı tabii ki ben de istiyorum. Bu süreçte sakatlanmamak büyük rol oynuyor." şeklinde konuştu.





- Caner Toptaş: "Şampiyon olup olimpiyat kotasını almak istiyorum"





Fiji'de geçen yıl haziran ayında düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda koparmada 125 kilo ile toplamda ise 273 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi olan 19 yaşındaki milli halterci Caner Toptaş da olimpiyat kotası almak için çalışmalarına başladığını söyledi.

Salgın sürecinde salonların kapalı olduğunu aktaran Caner, "Sivas'taki antrenörüm yönetiminde evimin altındaki kapıcı dairesinde antrenmanlarımı yapmaya çalıştım. Salon kadar olmasa da boş durmadım. Geçen sene Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşmıştım. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na bir aksilik oldu katılamadım. Yeniden şampiyon olup, olimpiyat kotasını almak istiyorum." diye konuştu.

Halter Milli Takımı'ndan Büyükler Avrupa Şampiyonası daveti aldığını belirten Caner, "Bu sene Furkan arkadaşım gibi ben de Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacakken, salgın yüzünden yarışmalar iptal oldu. Şimdi normalleşmeyle birlikte Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası'na da katılacağım." dedi.

Kampta salgınla ilgili alınan bütün önlemlere uyduklarını belirten milli sporcu, "Sabahları üç saat akşamları da üç saat günde çift antrenmanla 6 saat çalışıyoruz. Şimdiki hedefim Gençler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak ondan sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Büyüklerde de güzel bir madalya alırsam kota puanını dolduracağımı, yani madalya alırsam da olimpiyatlara katılabileceğimi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.





- Raif Özel: "Her sporcu 3 metre arayla antrenman yapıyor"





Erkek Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Raif Özel ise halter sporunun profesyonel salonlar dışında yapılmasının çok mümkün olmadığını, bu nedenle salgın sürecinde verilen aranın sporcularını olumsuz etkilediğini söyledi.

Üç aya kadar uluslararası müsabakaların başlayacağını aktaran Özel, "Verilen aradaki form ve kondisyon eksikliğini telafi edebilmek için kampımızı başlattık. Bu hafta sonu da 23 yaş altı erkekler halter kampımızı başlatacağız. Çalışmalara başladık ama sporcularımızın performansları istenilen düzeyde değil. Umarım kamp sürecinin sonunda bu performansa ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kampta her türlü hijyen ve önlemlere dikkat ettiklerini vurgulayan Raif Özel, "Her sporcu 3 metre arayla antrenman yapıyor. Salondaki pist sayısına göre sporcuyu içeri alıyoruz. Maskeye de dikkat ediliyor, el temizliğine de özen gösteriliyor." dedi.

Özel, madalya kazanma ümitlerinin yüksek olduğu sporculara ilişkin de "Yılın başında Gençler Dünya Şampiyonası için bu kampa başlamıştık. Genç haltercilerimizin performansı üst düzeydeydi. Hem büyükler hem de gençler listesinde bulunanlardan geçen yıl gençler dünya şampiyonu Caner Toptaş, gençler dünya ikincisi Muhammet Furkan Özbek, yıldızlarda ve diğer yaş kategorilerinden de madalya beklentimiz olan sporcular vardı. Yıldıray Kaplan ve Cebrail Acar gibi diğer sporcularımızın da şansları var." değerlendirmesinde bulundu.