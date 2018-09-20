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Milli güreşçimiz Kamal 3. kez Dünya Şampiyonu oldu

Milli güreşçi Kamal, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 60 kiloda altın madalya kazandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:34
Milli güreşçimiz Kamal 3. kez Dünya Şampiyonu oldu

Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Trnava kentinde devam eden şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaştı.

Milli güreşçi, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ TAKIM 3 MADALYA İLE DÖRDÜNCÜ OLDU

Türk Milli Takımı, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere elde ettiği 3 madalya ile bu stilde dünya dördüncüsü oldu.
Grekoromen stilde 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan İran, dünya birinciliğini elde etti. Rusya, elde ettiği 2 altın ve 5 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ermenistan ise 1 altın ve 2 bronz madalya ile sıralamada üçüncü oldu.

Türkiye'yi grekoromen stilde temsil eden güreşçilerden Kerem Kamal altın, Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek ise bronz madalya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:34
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