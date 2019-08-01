Milli güreşçiler Polonya'ya gitti - Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli güreşçiler, Polonya'da turnuvaya katılacak



ANKARA (AA) - Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler serbest stil ve grekoromende milli sporcular, 2-4 Ağustos tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da mindere çıkacak. Ay-yıldızlı kafile, organizasyona katılmak için İstanbul'dan hava yoluyla Polonya'ya gitti. Polonya Turnuvası'nda mücadele edecek milli güreşçiler şunlar:

- Serbest stil

57 kilo: Barış Kaya 61 kilo: Cabbar Duyum 65 kilo: Cengizhan Erdoğan

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Yakup Gör

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Fatih Erdin, Selim Yaşar

92 kilo: Süleyman Karadeniz

- Grekoromen

55 kilo: Doğuş Yazıcı, Hakan Murat Çankaya 63 kilo: Rahman Bilici, Mehmet Çeker 67 kilo: Atakan Yüksel, Hacı Karakuş

72 kilo: Ahmet Yılmaz, Selçuk Can

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Burhan Akbudak, Salih Aydın

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