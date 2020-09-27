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Aktüel Milli güreşçiden "drone"li evlilik teklifi
Aktüel

Milli güreşçiden "drone"li evlilik teklifi

Antalya'da milli güreşçi Ali Cansev, drone ile indirdiği yüzük kutusunu verdiği nişanlısına, evlenme teklifi ederek sürpriz yaptı - Evlenme teklifine "evet" karşılığını veren Huri Sevim Yaşar: - "Önce çekim yapılıyor sandım sonra alçalınca yüzük kutusunu gördüm. Böyle bir evlenme teklifini hiç beklemiyordum" - Cansev: - "Daha önce paraşütle atlayış yaparken evlenme teklifi etmeyi planladım. Ancak aksilikler nedeniyle başarılı olamadım"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:15:06 -
Milli güreşçiden "drone"li evlilik teklifi

ANTALYA (AA) - TALİP DEMİRCİ - Antalya'nın Kaş ilçesinde milli güreşçi Ali Cansev, drone ile indirdiği yüzük kutusunu verdiği nişanlısına evlilik teklifi yaptı.

Finike'de yaşayan 33 yaşındaki Cansev, Kaş'ta turizmci nişanlısı Huri Sevim Yaşar'ı (30) otelinde ziyaret etti.

Bir süre sohbet eden Cansev, içtikleri kahvenin ardından otelin önüne çıkardığı nişanlısına drone ile evlilik yüzüğünü uzattı.

Kurdeleye bağlı yüzüğü görünce şaşkınlık yaşayan Yaşar, evlilik teklifine "evet" diyerek karşılık verdi.

- "Unutulmaz bir anımız oldu"

Büyük mutluluk yaşayan Yaşar, AA muhabirine, hayatında unutamayacağı bir evlilik teklifi aldığını söyledi.

Yaşananların şaşkınlığını bir süre üzerinden atamadığını aktaran Yaşar, "Kardeşim çağırınca kapıya çıktım. Droneyi görünce önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra droneye bağlı yüzük kutusunu fark ettim. Önce çekim yapılıyor sandım sonra alçalınca yüzük kutusunu gördüm. Böyle bir evlenme teklifini hiç beklemiyordum. Çok mutlu oldum, unutulmaz bir anımız oldu." diye konuştu.

- "Yerde ararken gökte buldum' desin istedim"

Milli sporcu Cansev de sevgilisine uzun süredir evlilik teklifi yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Bunun için birkaç girişiminin de olduğunu anlatan Cansev, şöyle konuştu:

"Daha önce paraşütle atlayış yaparken evlenme teklifi etmeyi planladım. Ancak aksilikler nedeniyle başarılı olamadım. 'Yerde ararken gökte buldum' demesi için hazırlık yapmıştım. Yüzüğü aldım paraşütle uçtum, inerken vermeyi düşünüyordum. Ancak kısmet olmadı. Yüzüğü üç ay cebimde taşıdım. Sonra drone aklıma geldi. Bana, 'Evlenme teklifi yapmayacak mısın?' diyordu sürekli. Ben de hiç evlilik konusu açmıyordum. Sabah kardeşine söyledim, konfeti patlatsın diye. Nişanlım çok şaşırdı, mutlu da oldu."

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