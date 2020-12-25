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Aktüel Milli güreşçi Metehan Başar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Milli güreşçi Metehan Başar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafını seçti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:26:38 -
Milli güreşçi Metehan Başar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un grekoromende 2 kez dünya şampiyonluğu yaşayan milli güreşçisi Metehan Başar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Metehan Başar, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafı tercih eden milli sporcu, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafa oy kullandı.

Metehan, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın çektiği ve Siirt'te çocukların kendi imkanlarıyla yaptığı sahada voleybol oynadığının görüldüğü "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı seçti.

Milli güreşçi, oylamada yer alan karelerle ilgili, "Fotoğrafların hepsi çok iyi. Bazılarında acı kareler var ama çok iyi çekilmiş." ifadelerini kullandı.



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