Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden seçim çağrısı!

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73 Selamet Kuşağı Akıncıları, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne dair açıklama yaptı. Açıklamada, AK Parti tarafından ortaya konan icraatların, Erbakan Hoca’nın vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiği vurgulanarak, başta Yeniden Refah Partisi seçmeni olmak üzere Milli Görüş’e gönül vermiş vatandaşların Cumhur İttifakı adaylarına oy vermesi istendi.

Basın toplantısında yapılan açıklamalar şu şekilde:

Bu kritik seçime, fikri yapıları birbirine yakın olan siyasi partilerin ittifak haline girmesini sağlamak için 40 gün önce Necmettin Erbakan hocamızın yol arkadaşları olan bizler, 73 Selamet Kuşağı Akıncılar grubu imzasıyla bir bildiri yayınladık. Basın aracılığıyla kamuoyuna ilan ettiğimiz bildiride AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'ne eşit mesafede durarak milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde oluşan ittifakın devamından yana olduğunu belirttik ve yerel seçimlerde de bu ittifakın korunması çağrısında bulunduk. Bütün çabalarımıza rağmen gelinen noktada maalesef ittifak sağlanamamıştır.

Milli Nizam, Milli Selamet Partisi döneminden itibaren Erbakan Hocamızla Birlikte yol yürüyen, o dönemin Akıncı gençleri olarak şu hususlara bugün özellikle dikkat çekmek isteriz;

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YRP’nin ittifakta olmaması CHP’yi sevindirdi

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı içinde yer almaması çok açıktır ki CHP ittifakını sevindirmiştir umutlandırmıştır.

AK Parti'yle Yeniden Refah Partisi arasında siyasi yöntemler dil ve üslup farklılığı olması son derece tabiidir. Ancak her iki parti de merhum Necmettin Erbakan Hoca'mızın ilke ideal ve hedeflerini farklı yorumları ile siyaset yapmaktadırlar.

Erbakan Hoca'mızın sağlığında dile getirdiği Türkiye vizyonu ve projeleri o günlerde bazı kesimler tarafından dışlanmış olsa da bugün ilmek ilmek inşa ettiği siyasetle yetiştirdiği talebeleri eliyle bu vizyon ve projeler büyük oranda gerçeğe dönüşmüştür.

Milli silah hamlesi, milli savaş uçağı, savaş gemisi, insansız hava araçları, atom santrali, yerli otomobil, İstanbul'a üçüncü köprü, Çanakkale Boğazı ve Körfez'in ve İzmit Körfezi'ne köprü, boğazda tüp geçit, Taksim'e cami yapılması, havalimanları, otoyollar ve daha nice proje merhum hocamız tarafından dile getirilmiş projeleri hazırlanmış, tüm bu vizyon ve projeler başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere talebeleri tarafından tek tek hayata geçirilmiştir.

Vesayet rejimi ortadan kalkmış, milli iradenin tam hakimiyeti sağlanmıştır. Türkiye, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere kardeş ülkelerde oyun kurucu bir dış politika izlemiş, Filistin davasını en cesur şekilde savunarak dünya gündeminde tutmuştur.

Her şeyden önemlisi dindar kesim üzerindeki baskılar kalkmış, Ayasofya açılmış, imam hatiplerinin önündeki engel kaldırılmış, başörtüsü ile üniversiteye dahi giremeyen kız çocuklarımız bugün başörtüleriyle valilik, öğretim görevliliği, subaylık, polislik, hakimlik, savcılık görevlerini ifa edebilir konuma yükselmişlerdir.

Yaklaşık bir asırdır dışlanmış, horlanıp hakir görülmüş, hakları gasp edilmiş, milli manevi değerlerine sahip milletimiz son yirmi iki yılda eşsiz kazanımlar elde etmiş, özgüven kazanmıştır. Merhum Erbakan Hoca'mızın hayalini kurduğu ve bir ömür mücadelesinde bulunduğu bir Türkiye onun izinden gidenler tarafından inşa edilmiştir. Bu bütün bu kazanımları görmezden gelmek Türkiye'nin nereden geldiğini inkar etmek ya da küçümsemek küfran-ı nimet olacak haksızlık, adaletsizlik olacaktır. Bütün bu kazanımların anlık gerek geçici başarı hedefleri uğruna veya günlük bazı sıkıntılar bahanesiyle heba edilmesi en başta bizleri üzecek, derin bir hüsrana sevk edecektir.

Sadece ve sadece Ayasofya'nın zincirlerini kırdığı için bile bu hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vefayı ziyadesiyle hak etmektedir .

Partilerin yapamadığını taban yapacaktır

Biz şimdi buradan gerek Milli Nizam gerekse Milli Selamet döneminde milli görüşçüleri olarak, Fatih Sultan Muhammed Han'ın emaneti olan İstanbul başta olmak üzere diğer bazı büyük şehirleri CHP zihniyetine kaptırmamak için aziz milletimize sesleniyoruz;

Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan tavan yapacaktır inşallah.

Başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Balıkesir, Şanlıurfa, Malatya gibi olmak üzere Türkiye genelinde her seçim biriminde sandığa gitmeyen ya da seçilmesi ihtimal dışı olan adaya oy veren seçmen doğrudan doğruya CHP – DEM ittifakını desteklemiş olacaktır. Bunun vebali ağırdır kardeşlerim.

Milletinden, ferasetinden ve şuurundan emin olduğumuz aziz milletimizin her seçim bölgesinde oylarını vatanın birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan güçlü adaydan yana kullanarak ben destekli CHP zihniyetine geçit vermemeleri En büyük temennimizdir. Söz de karar da, irade de milli tabanın ta kendisindedir. Kalın selametle.