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Aktüel Milli görüşün neferlerinden Ahmet Derin’i rahmetle anıyoruz
Aktüel

Milli görüşün neferlerinden Ahmet Derin’i rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-07-26 12:02:00 -
Milli görüşün neferlerinden Ahmet Derin’i rahmetle anıyoruz

Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Ahmet Derin’i Hakk’a irtihalinin 21. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

HABER MERKEZİ

19. ve 20. dönemlerde TBMM’de Kütahya Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Derin, Milli Görüş camiasının sevilen isimlerindendi. 52 yaşında Hakk’a yürüyen Derin’in vefatının üzerinden 21 koca yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor. Merhum Ahmet Derin, memleketi Kütahya’nın Tavşanlı İlçesine bağlı Tepecik Beldesindeki aile mezarlığında medfun bulunuyor.

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