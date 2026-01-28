  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik zirve! Yılın ilk MGK toplantısı başladı
Yeniakit Publisher
2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Yılın ilk Milli Güvenlik Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşiyor. Saat 16:15 itibarıyla başlayan toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin kritik pek çok başlığın ele alınması bekleniyor.

