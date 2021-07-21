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Milli Görüş çınarı Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz
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Yaşam Milli Görüş çınarı Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz
Yaşam

Milli Görüş çınarı Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz

Merhum yazarımız Süleyman Arif Emre, ebediyete intikalinin ikinci sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 10:08:00 -
Milli Görüş çınarı Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Bugün, Necmeddin Erbakan Hoca ile birlikte Milli Görüş Hareketi’nin temellerini atan ve Milli Görüş’ün siyasi arenadaki ilk temsilcisi Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan şair, siyaset ve devlet adamı Süleyman Arif Emre’nin ebediyete irtihalinin ikinci yıldönümü. Yıllarca Akit’te kaleme aldığı yazılarla okurlarımıza ufuk katan merhum Süleyman Arif Emre, siyasetçi kimliğinin yanı sıra güçlü bir şairdi. Emre’nin, hece ve aruz vezni ile yazılmış 200’ü aşkın şiiri, ‘Siyasette 35 Yıl’ adlı üç ciltlik eseri bulunuyor.

12 Eylül darbesinde cezaevine atılan, Mamak Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanan Emre, beraat ettikten sonra da davasından dönmedi. Erbakan Hoca ile Refah Partisi’nin kuruluşunda yer alan Emre, partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi oldu, 28 Şubat sürecinde Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından Fazilet ve Saadet Partisi yönetimlerinde de görev aldı. 21 Temmuz 2019’da aramızdan ayrılan Süleyman Arif Emre’nin kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunuyor.

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