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Gündem Milli Gazete yazarı Kasadar'ın oğlunu katleden cani deli numarası yapıyor!
Gündem

Milli Gazete yazarı Kasadar'ın oğlunu katleden cani deli numarası yapıyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 22:55:00 -
Milli Gazete yazarı Kasadar'ın oğlunu katleden cani deli numarası yapıyor!

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu katledip uzuvlarını parçalayan katil, kaldığı cezaevinden ‘deli numarasıyla’ Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da buzdolabının içinde cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulunan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın katili tutuklu bulunduğu cezaevinde deli numarası yaptı.

Vahşi cinayeti işleyen zanlının Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, evladının cenaze namazından sonra "kısas" istediğini belirtmişti.

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