Milli Gazete, kargaları bile güldürdü! Yayınladıkları yazı “Yok artık” dedirtti

Altılı masada yer alan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" dedirten bir yazı yayınlandı.

Milli Gazete yazarı Abdülkadir Özkan, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden ümidi kesmiş durumda olduğunu iddia ederek kargaları bile güldürdü.

Özkan, gayri ciddi yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) İktidar mensupları Millet İttifakı’nı karalama, sürekli bir çatışma içinde göstererek toplumun ilgisini üzerlerine çekmeye, bunun da ötesinde Millet İttifakı’nın söylediklerini toplumun duymamasını sağlamaya çalışıyor olmaları gösteriyor ki, sanki Cumhur İttifakı seçimlerden ümidi kesmiş durumda. Böyle olmasaydı Millet İttifakı’nı karalamak ve toplumun dikkatinden kaçırmak için uğraşmak yerine ülkenin sorunlarını çözmek için gayret gösterecek olsalar sanıyorum toplumun daha fazla ilgisini çekmeleri mümkün. Çünkü iktidar olmanın sağladığı imkânlar işlerini daha da kolaylaştırabilir. (...)"

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