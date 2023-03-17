  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Milli Gazete, kargaları bile güldürdü! Yayınladıkları yazı “Yok artık” dedirtti
Medya

Milli Gazete, kargaları bile güldürdü! Yayınladıkları yazı “Yok artık” dedirtti

Altılı masada yer alan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" dedirten bir yazı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 18:33:00 -
Milli Gazete, kargaları bile güldürdü! Yayınladıkları yazı "Yok artık" dedirtti

Altılı masada yer alan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" dedirten bir yazı yayınlandı. 

Milli Gazete yazarı Abdülkadir Özkan, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden ümidi kesmiş durumda olduğunu iddia ederek kargaları bile güldürdü. 

Özkan, gayri ciddi yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) İktidar mensupları Millet İttifakı’nı karalama, sürekli bir çatışma içinde göstererek toplumun ilgisini üzerlerine çekmeye, bunun da ötesinde Millet İttifakı’nın söylediklerini toplumun duymamasını sağlamaya çalışıyor olmaları gösteriyor ki, sanki Cumhur İttifakı seçimlerden ümidi kesmiş durumda. Böyle olmasaydı Millet İttifakı’nı karalamak ve toplumun dikkatinden kaçırmak için uğraşmak yerine ülkenin sorunlarını çözmek için gayret gösterecek olsalar sanıyorum toplumun daha fazla ilgisini çekmeleri mümkün. Çünkü iktidar olmanın sağladığı imkânlar işlerini daha da kolaylaştırabilir. (...)"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23