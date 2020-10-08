Milli Gazete Ömer Yüksel Özek sahipliğinde kurulan günlük gazetedir. Milli Gazete 12 Ocak 1973 tarihinde İstanbul'un Cağaloğlu semtinde kiralık bir binada Hasan Aksay tarafından kurulmuştur.

Kendi matbaası olmadığı için baskısını bir süre diğer gazetelerin tesislerinde yaptı. 1978 yılında Topkapı'da kendi tesislerini kurdu ve yayınını buradan sürdürdü. 1999 yılında Sefaköy'deki tesislerine taşınan gazete yayınını hâlen 40.000 metrekarelik arazi üzerine kurulmuş olan bu tesislerden yürütmektedir.

Milli Gazete Gündem

Milli Gazete ülkemizde faaliyet gösteren Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler çerçevesinde gündem haberlerini oluşturmaktadır.

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Milli Gazete Künyesi

Kurucu ve yeni kadrolar

Sahibi ve Genel Müdür:

Yeni Neşriyat A.Ş (Milli Gazete) adına Ömer Yüksel Özek

Genel Yayın Yönetmeni:

Mustafa Kurdaş

Yazı İşleri Müdürü:

Ercan Özcan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Adnan Öksüz

Haber Merkezi Müdürü:

Fatih Yedier

Ankara Temsilcisi:

Mustafa Yılmaz

İnternet Sorumlusu:

Gökçen Göksal

Dış Haberler Editörü:

Emre Miyasoğlu

Siyaset Editörü:

Dursun Ali Bulut

Kültür - Sanat Editörü:

Bilali Yıldırım

Spor Editörü:

lhami Yetiş

İlaveler Editör

:Nedim Odabaş

Reklam Koordinatörü:

Ertuğrul Köse

İnternet Editörleri:

Oğuz Şayir

Emre Gürbüz

Musab Enes Gençalp

Abdülkadir Çeribaş

Bekir Sıtkı Şirin

Zafer Çalışkan

Yavuz Vural

Kemal Sala

İngilizce: Muhammed Özdemir

Yazılım Destek: Bayram Boynukara

Dağıtım:Turkuvaz Dağıtım