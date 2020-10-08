Milli Gazete
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Milli Gazete Ömer Yüksel Özek sahipliğinde kurulan günlük gazetedir. Milli Gazete 12 Ocak 1973 tarihinde İstanbul'un Cağaloğlu semtinde kiralık bir binada Hasan Aksay tarafından kurulmuştur.
Kendi matbaası olmadığı için baskısını bir süre diğer gazetelerin tesislerinde yaptı. 1978 yılında Topkapı'da kendi tesislerini kurdu ve yayınını buradan sürdürdü. 1999 yılında Sefaköy'deki tesislerine taşınan gazete yayınını hâlen 40.000 metrekarelik arazi üzerine kurulmuş olan bu tesislerden yürütmektedir.
Milli Gazete Gündem
Milli Gazete ülkemizde faaliyet gösteren Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler çerçevesinde gündem haberlerini oluşturmaktadır.
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Milli Gazete Künyesi
Kurucu ve yeni kadrolar
Sahibi ve Genel Müdür:
Yeni Neşriyat A.Ş (Milli Gazete) adına Ömer Yüksel Özek
Genel Yayın Yönetmeni:
Mustafa Kurdaş
Yazı İşleri Müdürü:
Ercan Özcan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Adnan Öksüz
Haber Merkezi Müdürü:
Fatih Yedier
Ankara Temsilcisi:
Mustafa Yılmaz
İnternet Sorumlusu:
Gökçen Göksal
Dış Haberler Editörü:
Emre Miyasoğlu
Siyaset Editörü:
Dursun Ali Bulut
Kültür - Sanat Editörü:
Bilali Yıldırım
Spor Editörü:
lhami Yetiş
İlaveler Editör
:Nedim Odabaş
Reklam Koordinatörü:
Ertuğrul Köse
İnternet Editörleri:
Oğuz Şayir
Emre Gürbüz
Musab Enes Gençalp
Abdülkadir Çeribaş
Bekir Sıtkı Şirin
Zafer Çalışkan
Yavuz Vural
Kemal Sala
İngilizce: Muhammed Özdemir
Yazılım Destek: Bayram Boynukara
Dağıtım:Turkuvaz Dağıtım