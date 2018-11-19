Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamladı
Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bitirdi.19 Kasım 2018 Pazartesi 22:08
A Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Milli takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Ay-yıldızlı ekibin basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.
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