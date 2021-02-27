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Gündem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamasında, "Yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021'de illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 14:30:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan devam eden eğitim öğretim süreciyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

1 Şubat'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime başlanacağının, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin duyurulduğu hatırlatıldı. 

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin kabine toplantısında değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.
1 Mart 2021 Pazartesi günü kabine toplantısında yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

 

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