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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz yüze eğitim hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarihleri duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:56:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.

Eğitimde Bu Hafta

15-21 Şubat 2021

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