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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa edecek mi? İddiaları yanıtladı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa edecek mi? İddiaları yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını Instagram'dan takip etmiyor olması 'istifa mı ediyor?' iddialarını gündeme getirmişti. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa edecek mi?" iddiasını yanıtladı. Peki, Ziya Selçuk istifa edecek mi? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-08 20:45:00 - 2021-03-08 20:48:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa edecek mi? İddiaları yanıtladı

Sosyal medyada yayılan bir görselde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını takipten çıkardığı iddia edildi. Aynı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Selçuk'u takipten çıkardığı öne sürülerek, bu iddialar 'Bakan Selçuk istifa mı ediyor?' sorusunu gündeme getirdi. Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa edecek mi?

CNN Türk canlı yayınında Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk'a merak edilenler soruldu. Sorulardan biri ise son günlerde gündeme getirilmeye çalışılan istifa iddiasıydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa iddialarını yalanladı. Selçuk iddiaların tamamen karmaşa ve fitne oluşturmak için yapıldığını söyledi. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması:

"Twitter hesabımla Instagram hesabımı biraz farklı kullanıyorum. Twitter hesabımı resmi bir kanal gibi kullanıyorum, Instagram hesabımı da önceden beri bir siyasi kanalları takip etmediğim sosyal bir hesap olarak kullanıyorum. Ama "takipten çıkarmış" deyince bir algı oluşturuluyor. Bu eskiden de yoktu aslında bi açsa Twitter'ı görecek orda olduğunu. Niye öyle bir şey yapayım? Tamamen bir karmaşa, fitne oluşturmak için yapılan bir şey bu."

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. İddiaların "Asılsız" olduğu vurgulanırken, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi:

 

Öte yandan istifa iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar '#ZiyaSelçuklaDevam' başlığı altında bakana destek paylaşımları yapmıştı.

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