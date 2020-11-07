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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan görme engellilere müjde:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan görme engellilere müjde:

"Öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı kodları oluşturmayı başardı"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:30:14 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan görme engellilere müjde:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodlarını oluşturmayı başardığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."

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