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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "destekleme ve yetiştirme kurslarına" ilişkin açıklama:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "destekleme ve yetiştirme kurslarına" ilişkin açıklama:

"Okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursları adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:29:25 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "destekleme ve yetiştirme kurslarına" ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.


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