  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi:

"Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim" - "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:45:37 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık
Dünya

Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu anlaşmasından Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle çekildiklerini duyurdu.
Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi
Dünya

Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik hamleleri her geçen gün daha ileri gidiyor. Dün İsrail savaş gemileri ülkenin güneyine giriş yaptı. Tel Aviv'in h..
İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat et..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay