Milli Eğitim Bakanı Özer müjde verdi: Tüm köy okullarını açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sultandere Köy Yaşam Merkezi ve Gastronomi Atölyesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin yatırımlarıyla Eskişehir’in eğitimde güzel yerlere geldiğini söyledi. Son 20 yılın, Türkiye’nin beşeri sermayesinin, insan kaynağının niteliğini artırmada eğitimin en verimli kullanıldığı dönem olduğunu belirten Özer, “Son 20 yıl, Cumhuriyet’in ilk yüzyılının tüm eksikliklerinin giderildiği bir döneme tekabül etmektedir. Bunun için 81 ilde, tüm ilçelerde hiçbir bölge ayrımı yapılmaksızın gerçekten devasa yatırımlar yapıldı.”ifadelerini kullandı. Bakan Özer, 19 yılda derslik sayısının 300 binden 900 bine, öğretmen sayısının 20 yılda 500 binden 1.2 milyona çıkarıldığını dile getirdi. İlkokullardaki okullaşma oranının yüzde 99,63’e yükseltildiğini hatırlatan Özer, Mart 2023 sonunda ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 99’a çıkaracaklarını söyledi.

Hedeflerimize ulaştık

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında tüm hedeflerine ulaştığını dile getiren Özer, köy okullarının tekrar hayata geçirilmesinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgınından sonra insanların büyükşehirlerden ilçelere, köylere dönmeye başladığını belirten Özer, şunları kaydetti: “Atıl olan köy okullarını tekrar eğitim birimi olarak insanlarımızın hizmetine sunmak için yeni bir başlangıç yaptık. Anaokulları, ilkokullar ama bir ilave yaptık, o okulun etrafında yaşayan köylü vatandaşlarımızın tarımdan hayvancılığa kadar her türlü meslek kursunu alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri imkanı sunan halk eğitim merkezlerini de köy okullarının içerisinde barındırdık. Şu ana kadar 4 ay içerisinde 2 bin 200 tane Köy Yaşam Merkezimizi hizmete aldık. Buradan bir müjde de vereyim, önümüzdeki 3 ay içerisinde Türkiye’deki hane sayısı 10’un altında olmayan ama köy okulu kapalı olan tüm okulları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tüm köy okullarını açacağız. Türkiye’nin her noktasında insanımızın yaşadığı her noktaya eğitimi ulaştırmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.”