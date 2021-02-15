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Ekonomi Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Şubat sonunda başlıyor
Ekonomi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Şubat sonunda başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayı sonunda öğretmenlere aşı uygulamasının başlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 10:39:00 -
Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Şubat sonunda başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

Yüz yüze eğitim başladı

Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

"Şunun bilinmesini isterim ki..."

Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi.

Bunun ilk adımı tüm eğitim kurumlarının standarda tabi olmasıydı. Kararlılıkla tüm çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanı içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızla TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi protokolü kapsamında kılavuz yayınladık.

Sınıflar, öğretmen odaları, okul bahçesi gibi okul binası içinde her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik.

Kılavuz sonrasında okulların hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına okulun temiz belgelendirme programını da yürürlüğe aldık. Kılavuzla ilgili çalışmalarımızı ayrı ayrı yapma imkanı bulduk.

Şu an itibariyle okullarımızın yüzde 98.2’sini oluşturan okullarımız ‘okulum temiz’ belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi.

Şubat sonu aşılama başlıyor

Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde önemli bulduğumuz tedbir, öğretmenlere aşı uygulanması... Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak.

EBA ve 3 TRT EBA televizyon kanalımız her zaman açık kalacak. Öğretmen ve öğrencilerimize de hizmet verecek.

Sizlerle işbirliği içinde eğitimin üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmayacağını salgın sürecinde hep beraber tecrübe ettik, ediyoruz.

Şunu bilmenizi isterim ki bugün bu köyde evlatlarımızla birlikte şu zili çalmak, onlar kadar bizleri de mutlu etti.

En kısa zamanda sınıflarımızın dolması, okul bahçelerinin cıvıldaması, hasretin tamamen ortadan kalkması temennisiyle yeni yarı yılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını gönülden diliyorum.

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