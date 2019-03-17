Milli curlingciler Polonya'da 2'nci oldu
- Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası finalinde Polonya'dan Wojtas-Marek ikilisine yenildi17 Mart 2019 Pazar 20:35
ANKARA (AA) - Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası'nda 2'nci oldu.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Nowy Targ kasabasında düzenlenen turnuva sona erdi.
Dilşat ile Uğurcan, finalde karşılaştıkları ev sahibi ülkeden Justyna Wojtas-Marcin Marek çiftine 9-8 yenilerek 2'nci sırayı aldı.
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