Milli curlingciler Polonya'da 2'nci oldu - Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası finalinde Polonya'dan Wojtas-Marek ikilisine yenildi

ANKARA (AA) - Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası'nda 2'nci oldu. Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Nowy Targ kasabasında düzenlenen turnuva sona erdi. Dilşat ile Uğurcan, finalde karşılaştıkları ev sahibi ülkeden Justyna Wojtas-Marcin Marek çiftine 9-8 yenilerek 2'nci sırayı aldı.

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