Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: "Artık dünya cimnastiğinde Türklerin adı var"

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR / EMRAH OKTAY (AA) - 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, bu sporun son yıllarda Türkiye'de büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Ferhat Arıcan, Türk cimnastiğinin gelişimi, hedefleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçirdiği süreç hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirlerine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin cimnastikte iyi bir jenerasyon yakaladığını aktaran milli sporcu, "Türk cimnastiği 2012'den sonra büyük bir ivme kaydetti. Şu anki jenerasyon gerçekten çok iyi. Benimle beraber İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve alttan da yetişen gayet iyi sporcularımız var." dedi.

Ferhat Arıcan, cimnastikte olimpiyatlara ilk kez 2012 yılında Türkiye'den bir sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Daha sonra 2016 yılında ben erkeklerde ilk kez Türkiye'yi temsil ettim. Bu sporda şu ana kadar 3 kişi olimpiyat görebildi. Bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için ise 4 kişi kota aldı. Büyük bir başarı sağladığımız buradan belli oluyor. Bu sadece jenerasyonla ilgili değil, bir ekip işi, bir sistemin içindeyiz. Federasyon başkanımız bize elinden gelen desteği veriyor. İyi bir süreç ve sistem içindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 4 cimnastikçi ile temsil edileceğini vurgulayan Ferhat Arıcan, şunları kaydetti:

"Artık dünya cimnastiğinde Türklerin adı var. Eskiden salona girip ABD'li, Çinli ve Rusları gördüğümüzde korkardık, şimdi İbrahim Çolak ve Ahmet Önder ile girdiğimizde onlar bizden korkuyor. Yani Türk cimnastiği böyle bir yere geldi. Bundan sonra dünya şampiyonalarında, olimpiyat oyunlarında büyük madalya adayıyız. Bu tabiki kolay olmadı. Hep kaybederek kazandık. Kaybetmeyi sevmem aslında fakat kaybettiğinde de insan çok şey öğrenir. Kazanmanın değerini o zaman anlar. Bugünlere kolay gelmedik ancak kazanılacak daha çok başarı var. Olimpiyat oyunlarında madalya gelmeden bu iş bitmez."





- "Olimpiyatlara hazırdım"





Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl ertelenmesini avantaja çevirmeleri gerektiğini belirterek, "Bireysel olarak konuşmam gerekirse, olimpiyatlar 2020 yılının temmuz ayında yapılsaydı madalyanın büyük adayıydım. Olimpiyatlara hazırdım. Ancak bu durumu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Hem mental hem de fiziksel olarak 2021'de daha hazır olacağımızı düşünüyorum. Orada daha da güçlü madalya adayı olmayı hedefliyorum. Takım arkadaşlarımdan İbrahim dünya şampiyonu oldu ve ardından bir ameliyat geçirdi. Ertelenmesi ona yaradı ve avantaj haline geldi." ifadelerini kullandı.

Üst üste ikinci kez olimpiyatlara gidecek olmanın kendisi için büyük gurur olduğunu aktaran milli cimnastikçi, "Bu günlere kolay gelmedim, olimpiyatlarda bulunmak büyük bir şeref. 2021'de madalya almaya gideceğim. Alttan yetişen geçlerin biraz olsun ufkunu açmak bile benim için büyük gurur. Yapılmayacak bir şey yok. Olimpiyatlara iki ya da üç kez üst üste gidilebilir. Alttan yetişen sporcularımız artık olimpiyatlara gitmenin çok zor olduğunu düşünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Altın madalyayı asıl hak edenler sağlık çalışanları"





Ferhat Arıcan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada büyük zorluklar yaşandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir süreç fakat bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Altın madalyayı asıl hak edenler onlar. Çok iyi mücadele ediyorlar. Süreç bizim için de çok zor geçiyor. Artistik cimnastikte 2-3 gün antrenman yapmadığınızda bu sizi geriye atar. Evde online antrenmanlarımıza devam ediyoruz fakat aletlere çıkmadan biraz zor geçiyor. Salondan kulplu beygiri alıp, eve getirdim. Evde onunla antrenman yapıyorum. Şartları zorluyoruz açıkçası. Yeniden salona dönüp, 2-3 hafta içinde adapte olmaya başlarız. Üst düzey performans sergilememiz 1-2 ayı bulur."

Bu süreçte kişisel gelişimine yoğunlaştığını dile getiren Ferhat Arıcan, "Evde kitap okuyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Bunun değerini, vakit geçirdikçe anlıyoruz. Şu anda yaşadığımız anları da özleyeceğimizi düşünüyorum. Kötü bir süreç ama buna iyi tarafından bakmamız gerekiyor. Normal antrenmanlar yapıyorum, daha sonra kişisel gelişimime yoğunlaşıyorum. Online eğitimler alıyorum. Spor yöneticiliği mezunuyum. Bu alanda kendimi geliştiriyorum." şeklinde görüş belirtti.





- "Aklımda yeni bir hareket var"





Ferhat Arıcan, dünya cimnastik literatüründe adını taşıyan üç hareketin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk hareketi 2008 yılında çıkardım. İkinci hareketimi 2013 yılında çıkardıktan sonra bunun değerini daha iyi anladım. Hatta şöyle bir anım var. İsviçre'de düzenlenen bir yarışmayı tribünde izlerken, baktım benim hareketim yapılıyor. Herkes "Arıcan hareketi" diyor. O büyük gururu orada anladım. Hareket çıkarmak, bir keşif gibi. Aklımda yeni bir hareket var. Olimpiyatlarda yapıp yapmayacağımı bilmiyorum. Olimpiyatlarda madalyayı riske atmak istemiyorum. Eğer olursa olimpiyat öncesindeki organizasyonlarda ya da olimpiyatta bir hareket denemeyi düşünüyorum."

Milli cimnastikçi, çocuklara spor kültürünü aşılamak için kurdukları Kolektif Akademi ile 500 kişiye ulaştıklarını aktararak, "Amacım biraz olsun onlara rol model olabilmek. Bu anlamda çalışıyoruz. Bundan sonra büyümeyi hedefliyoruz. Benden daha büyük başarılar elde edebilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Eğitimlere 2 yaşında başlıyoruz. Anne ve babayla beraber alıyoruz. Çok başarılı çocuklarımız var." ifadelerini kullandı.