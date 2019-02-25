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Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

- 22 Yaş Altı Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kampına başladı

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:52
Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor


KASTAMONU (AA) - 22 Yaş Altı Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da 7-18 Mart tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki üçüncü etap kampına başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 40 sporcu katılıyor.

Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta fizik, taktik ve teknik antrenmanlarına önem verdiğini belirtti.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarına işaret eden Nunez, "Şampiyonaya 8 ya da 10 boksörle gideceğiz. Bazı boksörlerin performansı oldukça iyi. Diğerlerinin performansı da normal seviyede. Daha iyi noktaya geleceğiz." diye konuştu.

Antrenör İsa Daştan ise kampta sadece Avrupa Şampiyonası'na değil, yıl içerisinde düzenlenecek birçok turnuvaya hazırlandıklarını kaydetti.

Sporcuların performanslarını beğendiğini aktaran Daştan, "İnşallah ülkemize güzel sonuçlar kazandıracağız. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Antrenörlerimiz ve sporcularımız istekli. Başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Turgay Karasu, 13-20 Şubat tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenen Strandja Boks Turnuvası'na 40 ülkenin boksörlerinin katıldığını hatırlattı.

Büyük bir turnuvayı geride bıraktıklarını kaydeden Karasu, "Bizim için bir tecrübe oldu. 22 sporcu, 22 yaş altı aday kadrosunda. Kadromuz daha belli değil. Orada da en az 3-4 madalya hedefimiz var. Sporcularımızın performansları iyi. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:52
  1. 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası
  2. 22 Yaş Altı Erkek Milli Boks Takımı
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  4. kamp
  5. Kastamonu

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