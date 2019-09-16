Milli bisikletçi Hasan Sert İzmit’te anıldı

Kocaelili milli bisikletçi Hasan Sert vefatının dokuzuncu yılında İzmit Belediyesi tarafından Yahya Kaptan’da bulunan İzmit Belediyesi Bisiklet Trafik Eğitim Merkezi’nde adına yapılan anıtta anıldı.

Anma programına Hasan Sert’in kardeşi Hüseyin Sert, oğlu Serkan Sert, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ali Osman Kanyılmaz, bisiklet hakemi ve gazeteci Süleyman Durak, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Bisiklet Hakemi Gültekin Görüm ve Hasan Sert’in sevenleri katıldı.

Bisiklet turu yapıldı

Anma programında ilk olarak tüm bisikletçilerin katılımlarıyla “Hasan Sert Bisiklet Turu” gerçekleştirildi. İzmit şehir merkezi turu tamamlandıktan sonra Hasan Sert anıtında fotoğraf sergisi düzenlendi.

Yeni şampiyonlar yetiştireceğiz

Anma programında konuşan İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, “Yeni dönemde sporun ve sporcunun yanında olacağız. Yeni şampiyonlar yetiştireceğiz. Unutmamak ve unutulmamak sloganımız olmalıdır. Bu vesileyle milli bisikletçimiz Hasan Sert’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Sporu Kocaeli’ye sevdiren biriydi

Ardından konuşan Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekterei Gültekin Görüm, “Hasan Sert ile gönül dostluğumuz vardı. Kendisi sporu ve bisikleti Kocaeli’ye sevdiren duayen bir sporcuydu. Nur içerisinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Hasan Sert bisiklet turnuvası düzenlemek istiyoruz

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in mesajını ve duygularını ilettikten sonra, “Gelecek sene Hasan Sert adına bisiklet yarışları yapmak istiyoruz. Hasan Sert adına kupa ödüllü bir bisiklet turnuvası ile anmak istiyoruz” şeklinde konuştu.