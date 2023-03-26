  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Arkadaşlar bazen beni götürüp…’ Kılıçdaroğlu'ndan bomba algı itirafı!

Kuveyt'te petrol kuyusu yakınında büyük panik! 'Sızıntı bölgesinde' yangın çıktı! Tonlarca ham petrol var...

Diploma üzerinden algı operasyonu! Yine rezil rüsva oldular

Fransa Senatosu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarına "Onur nişan" verdiler

Yerlerinden hoplattı! Ağızlarına resmen "beton" döktü! Helal olsun sana Fahrettin Altun

İP’li Turhan Çömez yine rezil kepaze! Temelsizlerin "temel yalanı" elinde patladı

İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu

Sifoncu Fazıl Say, bu sefer İnce’ye çattı!

Hilmi Daşdemir az önce canlı yayında açıkladı! İşte en kapsamlı son anket

O patronlarla ilgili bomba "seçim" iddiası! Türkiye ayağa kalkacak
Teknoloji Milli baz istasyonu Ulak, ilk kez o hizmeti verdi! Birilerine inat...
Teknoloji

Milli baz istasyonu Ulak, ilk kez o hizmeti verdi! Birilerine inat...

Yeniakit Publisher
2023-03-26 17:26:00 - 2023-03-26 17:26:33

Milli baz istasyonu Ulak, milli İHA ANKA üzerinden ilk kez 4.5G hizmeti verdi.

 

Milli baz istasyonu Ulak, milli İHA ANKA üzerinden ilk kez 4.5G hizmeti verdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Ulak ve TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışma ile ANKA İHA platformuna yerli ve milli 'Ulak 4.5G Baz İstasyonu' pod içerisinde entegre edildi ve ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ulak, Turkcell ve Türk Telekom ortak çalışması ile Türksat uydusu aracılığıyla operatör networkü üzerinden ses (VoLTE), video ve data aktarımı başarı ile sağlandı. ANKA İHA platformuna entegre Ulak 4.5G baz istasyonu testlerde alçak ve orta irtifada kesintisiz 4.5G mobil haberleşme imkanı sundu. Baz istasyonunun yüksek irtifa testleri ise devam ediyor.

Projede anten NETA firması, elektronik birimler ise NETAŞ ve UDEA firmaları tarafından sağlandı.
İHA’ların kanat altına entegre edilen baz istasyonları sivil, kamu ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte tasarlandı. Hayata geçirilen bu proje ile afet veya acil durumlarda iletişim mahrumiyeti olan bölgelerle koordinasyon sağlanıp, hızlı şekilde tedbir alınabilecek. Acil durumlarda istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetlerinin yanı sıra Ulak 4.5G çözümü, baz istasyonu olarak da kullanılacak. IHA 4.5G sistemi sadece bir operatöre değil, tıpkı Evrensel Projesi’ndeki gibi tek baz istasyonu ile aynı anda 3 operatöre de hizmet verebilecek kabiliyete sahip.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23