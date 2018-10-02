THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Milli basketbolcu Semih Erden: İBB'yi yerli ve milli olduğu için tercih ettim

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Milli basketbolcu Semih Erden’i renklerine kattı. 1 yıllık sözleşmeyi imzalayan Erden, “Milli Takım’dan sonra bu kulüpte olmak gurur verici. Bu kulübü yerli ve milli olarak kabul ediyoruz. Buradan oynayacak olmaktan çok mutluyum” dedi.

02 Ekim 2018 Salı 21:07
Milli basketbolcu Semih Erden: İBB'yi yerli ve milli olduğu için tercih ettim

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Milli Basketbolcu Semih Erden’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza törenine Semih Erden, İstanbul BBSK Başkanı Celalettin Deniztoker, Genel Sekreter ve Basketbol Şube Sorumlusu Hakan Şahin ve Başkan Vekili Enver Yılmaz katıldı.

DENİZTOKER: YERLİ VE MİLLİLİK PROJESİNİ UYGULUYORUZ

Türk basketboluna önemli katkılar vermiş Semih Erden’i kulübe kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Deniztoker, “Semih’e geldiği için teşekkür ederiz. Sözleşmede de büyük fedakarlık yaptı. Gençlerimize örnek olarak bu kulüpte uzun süre kalmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yerli ve millilik projesi kapsamında takımımızda bunu uyguluyoruz” diye konuştu.

ERDEN: ALTYAPIDAN GELEN OYUNCULARA AĞABEYLİK YAPACAĞIM

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a imza attığı için mutlu olduğunu ifade eden Semih Erden, “Milli Takım’dan sonra bu kulüpte olmak gurur verici. Bu kulübü yerli ve milli olarak kabul ediyoruz. Buradan oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. Buradaki misyonum basketbolu en iyi şekilde oynamak ve takıma katkı vermek. Burası çok yönlü. Alttan gelen oyuncuların ağabeye ihtiyaçları var. Ben de bildiklerimi en iyi şekilde aktaracağım. İnşallah uzun vadeli birliktelik olur” şeklinde konuştu.” ifadelerini kullandı.

İBB CEBECİ SPOR KOMPLEKSİ AVRUPA’NIN SAYILI TESİSLERİNDEN

İBB Spor Kulübü’nün Cebeci Spor Kompleksi gibi müthiş bir tesise sahip olduğunu da kaydeden Erden, “Burası Avrupa’nın sayılı tesislerinden biri. Burayı iyice ısıtıp taraftarımıza çekici bir atmosfer yaratmak istiyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Semih Erden, kendisini İstanbul BBSK’ye bağlayan sözleşmeye imza attı ve Başkan Celalettin Deniztoker ile birlikte kulüp formasıyla objektiflere poz verdi.

Türkiye’de Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş gibi önemli ekiplerde görev yapan Semih Erden, NBA’de de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers takımlarında oynadı. Semih Erden A Milli Takım’ın da önemli bir parçası olarak ülke basketboluna büyük katkı sağladı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 21:07
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    1. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
    2. İran'dan Suriye hamlesi! İmzalar atıldı
    3. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    4. Pentagon açıkladı: Zehirli iki zarf..
    5. Rusya'dan kritik Erdoğan açıklaması
    6. Ankara'da otomobil duvara çarptı: 1..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ..
    8. Fransa'dan İran'a suçlama! Saldırının..
    9. Milli basketbolcu Semih Erden: İBB'yi..
    10. Kalp krizi geçiren öğretmenden acı haber
    11. Suriyeli bakandan Türkiye açıklaması!
    12. Çanakkale Boğazı'nda zarar gören kablo..
    13. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci:..
    14. Kamboçyalı bakandan Cumhurbaşkanı..
    15. İstanbul'da Suudi Arabistan'dan ünlü..
    16. İŞKUR müjdeyi açıkladı! KPSS şartsız..
    17. Koza Grubu şirketleri yüzde 23 büyüdü
    18. BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri..
    19. Porto-Galatasaray maçının..
    20. Mevlüt Uysal: Gençlerimizi icat..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike