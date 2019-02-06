Milli atıcıların hedefi olimpiyat kotası





ORDU (AA) - Milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Atakal, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi 16-23 Şubat'ta Dubai'de yapılacak kota müsabakalarında ter dökecek.

Türkiye'yi daha önce Paralimpik Oyunları başta olmak üzere birçok uluslararası müsabakalarda temsil eden Cevat ve Çağla, Dubai öncesi Ordu'daki hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'de kampa girdi.

Ülkesini daha önce 3 kez Paralimpik Oyunları'nda temsil etme başarısı gösteren Cevat Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gidebilmek için belli tarihlerde kota yarışlarının düzenlendiğini söyledi.

Cevat Karagöl, 4 kez kota müsabakalarının olacağını belirterek, bunlardan birinden alınacak kotayla Paralimpik Oyunları'na katılabileceğine işaret etti.

Kota müsabakasından birinin geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda yapıldığını ancak bunda başarılı olamadığını kaydeden milli sporcu, ikinci kota müsabakasının ise Dubai'de düzenleneceğini belirterek, "Bu yarışmalarda alacağımız kotayla inşallah Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacağız." dedi.

Daha önce 3 kez Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösterdiğini anlatan paralimpik milli atıcı, "Dördüncü kez katılırsam eğer en büyük avantajımız tecrübe olacak. Önceki yıllara göre artık daha tecrübeli bir sporcu olduk. Bu anlamda daha öz güvenle bu yarışmalara katılıyoruz. Eğer antrenmanlarda yaptığımız skorları buralarda da yaparsak her şey olabilir. İnşallah hedefimiz önce kota alıp Tokyo'yu garantilemek. Ardından burada da madalyayla ülkeme dönebilmek." ifadelerini kullandı.

Cevat Karagöl, Dubai'de 10 metre havalı ve 50 metre serbest tabanca kategorilerinde yarışacağını sözlerine ekledi.

Çağla Atakal ise daha önce bir sefer Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösterdiğini anımsattı. İkinci kez Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için Dubai'de ter dökeceklerini kaydeden Çağla, Dubai'de yapacakları kotalı yarışmalarda elde edecekleri başarıyla Tokyo'da olacaklarını düşündüğünü aktardı.

Emeklerinin karşılığını almayı çok istediğini vurgulayan milli sporcu, kendisine güvenenleri mahcup etmemek için elinden geleni yapacağını kaydetti.



