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Milli Antrenör Demir, "Gençler meslek seçimlerinde 100 metre yarışçısı değil maraton koşucusu olmalı"

KIRŞEHİR (İHA) – Hayatını spora ve sporcu yetiştirmeye adayan milli antrenör Sinan Demir, gençlerin meslek seçimlerinde kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmesinin kendilerine fayda sağlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:59:04 -
Milli Antrenör Demir, "Gençler meslek seçimlerinde 100 metre yarışçısı değil maraton koşucusu olmalı"

KIRŞEHİR (İHA) – Hayatını spora ve sporcu yetiştirmeye adayan milli antrenör Sinan Demir, gençlerin meslek seçimlerinde kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmesinin kendilerine fayda sağlayacağını söyledi.


Yeteneklerin sanat,spor ve eğitimle birleştirilmesi gerektiğini belirten Demir, “Geleceğimize yönelik kararlar günü kurtarmak için verilmez. Yaşam boyu bizleri etkisi altına alacak kararlarda doğru yönde tercihler yapabilmek ömür boyu da mutlu olmamızı sağlar”dedi.


Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde olan ve geleceklerini seçecekleri meslekler ile yönetecek gençlerin 100 metre yarışçısı gibi değil uzun maraton yarışçısı gibi hareket etmesi gerektiğini belirten Demir, açıklamasında; “Seçtiğimiz meslek gurubunda donanımlı olmak zorundayız. Branşlaşma ve kariyer seçilen meslekle birlikte gelir. Bilinmeli ki, branş seçimleri yetenekler ve bilgimizle orantılıdır. Özellikle spor branşlarında ilerlemek isteyen gençlerin zaman kayıpları söz konusu dahi değildir. Hayallerimizi performansımızı yüksek tutarak gerçekleştirebiliriz. Hayali olanların iki adım sonrasını net olarak gördüğünü biliyoruz”diye konuştu.

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