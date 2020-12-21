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Aktüel Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezası

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapse mahkum edilen eski HDP Hakkari Milletvekili Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:38:57 -
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezası

DİYARBAKIR (AA) - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Güven'in Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör yanlısı konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya sanık Güven katılmazken mahkeme salonunda avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Güven'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Güven'in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, sanık Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

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