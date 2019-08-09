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Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı dolayıyla yayımlamış olduğu mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı dolayıyla yayımlamış olduğu mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.


Milletvekili Tutdere, bayramlar toplumun sevdikleriyle kucaklaştığı, huzuru, mutluluğu ve birlikteliği bir kez daha hatırlandığı, kalp kırmaktan uzaklaşıldığı ortak değerlerin ve birlikte hareket etmenin gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatan günler olduğunu söyledi.


Milletvekili Tutdere, “Bu bayramda, işsizlik, yoksulluk, imkansızlık nedeniyle yüzü gülemeyecek olanlarımız var, biliyoruz. Bu nedenle bayramlarımızın aynı zamanda yardımlaşma ile dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin özel günleri olduğunu da unutmadığımız bir bayram olsun. Adıyaman’ı ilçe ilçe gezdiğimiz, muhtarlarımızla, mahallelerimiz ve köylerimizde halkımızla buluştuğumuz bugünlerde bir kez daha fark ediyoruz ki kentimizi ayakta tutacak, kalkındıracak en önemli şey birbirimizle konuşmak ve yardımlaşmaktır. Bu duygularla birlikte hepimize birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevdiklerinizle geçireceğiniz iyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:12
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