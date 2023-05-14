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Gündem Milletvekili seçimlerinde MHP sürprizi! Ahmet Hakan şaşırdı
Gündem

Milletvekili seçimlerinde MHP sürprizi! Ahmet Hakan şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 21:38:00 -

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan seçim sonuçlarını yorumladığı CNN Türk'te programda milletvekili seçimlerinde %38.5 açılan sandık sayısına göre MHP'nin %12.0 oy almasını "Patlama yaptı" şeklinde yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. Milletvekili seçimlerinde %38.5 açılan sandık sayısına göre MHP %12.0 oy aldı.

"MHP patlama yaptı"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan seçim sonuçlarını yorumladığı CNN Türk'te programda milletvekili seçimlerinde %38.5 açılan sandık sayısına göre MHP'nin %12.0 oy almasını "Bu sonuca göre MHP patlama yaptı" şeklinde yorumladı.

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