Milletvekili seçimlerinde MHP sürprizi! Ahmet Hakan şaşırdı
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan seçim sonuçlarını yorumladığı CNN Türk'te programda milletvekili seçimlerinde %38.5 açılan sandık sayısına göre MHP'nin %12.0 oy almasını "Patlama yaptı" şeklinde yorumda bulundu.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. Milletvekili seçimlerinde %38.5 açılan sandık sayısına göre MHP %12.0 oy aldı.
"MHP patlama yaptı"
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan seçim sonuçlarını yorumladığı CNN Türk'te programda milletvekili seçimlerinde %38.5 açılan sandık sayısına göre MHP'nin %12.0 oy almasını "Bu sonuca göre MHP patlama yaptı" şeklinde yorumladı.